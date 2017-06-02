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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 17:00: Адам Осмаєв прийшов до тями. Бої на фронті

Випуск новин 17:55, сьогодні 70 Читать новость на русском

У випуску новин 2 червня станом на 17:00 – боєць АТО Адам Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний. У Штабі АТО зафіксували зниження інтенсивності боїв на Донбасі.

Також у випуску:

У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром.

Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України.

Три роки тому терористи напали на луганських прикордонників.

Солом’янський суд Києва відмовив змінювати запобіжний захід Насірову.

На другий день літа в Москві та Санкт-Петербурзі випав сніг.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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