Випуск новин за 17:00: Адам Осмаєв прийшов до тями. Бої на фронті

У випуску новин 2 червня станом на 17:00 – боєць АТО Адам Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний. У Штабі АТО зафіксували зниження інтенсивності боїв на Донбасі.

Також у випуску: У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України. Три роки тому терористи напали на луганських прикордонників. Солом’янський суд Києва відмовив змінювати запобіжний захід Насірову. На другий день літа в Москві та Санкт-Петербурзі випав сніг.

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