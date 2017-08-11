Випуск новин за 17:00: Американці готуються до ядерного удару КНДР. Нові тарифи в Києві

У випуску новин за 11 серпня станом на 17:00 – американці активно цікавляться, як пережити ядерний удар. Відповідь на це запитання все частіше намагаються знайти у пошуковику Google. Вже у серпні кияни отримають платіжки із новими тарифами на утримання прибудинкових територій.

Також у випуску: Поліція назвала попередню версію трагедії в столичній багатоповерхівці. Постраждалу під час стрілянини в Дніпрі прооперували. У Данії затонула найбільша приватна субмарина у світі. США готові дати військову відповідь Північній Кореї.

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