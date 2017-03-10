Випуск новин за 17:00: Антикорупційне розслідування. Допит екс-консула Грузії
Випуск новин 17:42, сьогодні 2 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 17:00 – НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Допит екс-консула Грузії в Україні Тимура Нішніанідзе перенесли через відсутність грузинського перекладача.
Також у випуску:
Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" через визнання фінустановою паспортів терористичних "ДНР" та "ЛНР".
Служба безпеки України допитала депутатку Надію Савченко через поїздку до терористів на Донбас.
Українку Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою світу у лютому.
На окупованих територіях зупинили свою роботу майже всі шахти українського олігарха Ріната Ахметова.
Джерело: 24 Канал
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