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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Випуск новин за 17:00: Авдіївка без питної води. Промова Трампа

Випуск новин 17:49, сьогодні 12 Читать новость на русском

У випуску новин 1 березня за 17:00 – в Авдіївці майже закінчилася питна вода через зупинку роботи фільтрувальної станції. Президент США Дональд Трамп виступив з першою промовою перед обома палатами Конгресу.

Також у випуску:

В Одесі автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту.

Інформацію про кандидатів на посаду суддів Верховного суду покажуть журналістам та громадським активістам.

Суд дозволив заочне слідство у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Теги: Випуск новин Дональд Трамп Авдіївка Олександр Клименко Одеса Аварії та ДТП Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
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