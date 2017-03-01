Випуск новин за 17:00: Авдіївка без питної води. Промова Трампа
Випуск новин 17:49, сьогодні 12 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня за 17:00 – в Авдіївці майже закінчилася питна вода через зупинку роботи фільтрувальної станції. Президент США Дональд Трамп виступив з першою промовою перед обома палатами Конгресу.
Також у випуску:
В Одесі автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту.
Інформацію про кандидатів на посаду суддів Верховного суду покажуть журналістам та громадським активістам.
Суд дозволив заочне слідство у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
Джерело: 24 Канал
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