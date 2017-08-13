Випуск новин за 17:00: Авіакатастрофа в США. Стрілянина в Швеції

У випуску новин за 13 серпня станом на 17:00 – двоє людей загинули в авіакатастрофі поблизу американського міста Шарлоттсвілль, штат Вірджинія. У Шведському Мальме невідомий чоловік розстріляв людей.

Також у випуску: У стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики. У Сирії загинули 8 бойовиків з терористичних "ЛНР" та "ДНР". Масштабна ДТП на Київщині.

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