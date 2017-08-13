Випуск новин за 17:00: Авіакатастрофа в США. Стрілянина в Швеції
Випуск новин 18:37, сьогодні 12 Читать новость на русском
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У випуску новин за 13 серпня станом на 17:00 – двоє людей загинули в авіакатастрофі поблизу американського міста Шарлоттсвілль, штат Вірджинія. У Шведському Мальме невідомий чоловік розстріляв людей.
Також у випуску:
У стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.
У Сирії загинули 8 бойовиків з терористичних "ЛНР" та "ДНР".
Масштабна ДТП на Київщині.
Джерело: 24 Канал
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