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Випуск новин за 17:00: Біля блокадників знайшли вибухівку

Випуск новин 18:03, сьогодні 133 Читать новость на русском

У випуску новин 4 березня на 17:00 – на Луганщині біля наметів торгової блокади поліція знайшла вибухівку. У Росії оголосили в міжнародний розшук екс-депутата Держдуми, який виїхав в Україну.

Також у випуску:

На Волині масове отруєння школярів.

В Україні стартує сезон весняних толок.

Терориста з так званої "ДНР" затримали у Дніпрі.

Голову фіскальної служби Романа Насірова вивезли з лікарні Феофанія у кардіологічний центр імені Стражеско.

Теги: Роман Насіров Випуск новин АТО Луцьк
Джерело: 24 Канал
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