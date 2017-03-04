Випуск новин за 17:00: Біля блокадників знайшли вибухівку

У випуску новин 4 березня на 17:00 – на Луганщині біля наметів торгової блокади поліція знайшла вибухівку. У Росії оголосили в міжнародний розшук екс-депутата Держдуми, який виїхав в Україну.

Також у випуску: На Волині масове отруєння школярів. В Україні стартує сезон весняних толок. Терориста з так званої "ДНР" затримали у Дніпрі. Голову фіскальної служби Романа Насірова вивезли з лікарні Феофанія у кардіологічний центр імені Стражеско.

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