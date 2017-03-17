Випуск новин за 17:00: Блокування траси бурштинокопачами. Річниця анексії Криму
У випуску новин 17 березня станом на 17:00 – близько сотні копачів бурштину з Олевська на Житомирщині блокують трасу міжнародного значення Київ – Ковель. З нагоди річниці фейкового референдуму у Криму активісти провели акцію під Російським посольством.
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У Лондоні арештували колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука. Його звинувачують у розкраданні в особливо великих розмірах. Сам Бондарчук розвінчує повідомлення ГПУ.
МЗС Росії підтвердив факт звернення Януковича до Путіна з проханням ввести війська.
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Росія передала Україні 12 в’язнів, які відбували покарання на території окупованого Криму.
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