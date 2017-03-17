Випуск новин за 17:00: Блокування траси бурштинокопачами. Річниця анексії Криму

У випуску новин 17 березня станом на 17:00 – близько сотні копачів бурштину з Олевська на Житомирщині блокують трасу міжнародного значення Київ – Ковель. З нагоди річниці фейкового референдуму у Криму активісти провели акцію під Російським посольством.

Також у випуску: В Україну повернулась екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевська. У Лондоні арештували колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука. Його звинувачують у розкраданні в особливо великих розмірах. Сам Бондарчук розвінчує повідомлення ГПУ. МЗС Росії підтвердив факт звернення Януковича до Путіна з проханням ввести війська. У Києві допитують Романа Насірова. У відстороненого голови ДФС відібрали всі паспорти і одягнули електронний браслет. На Рівненщині бурштинокопачі стріляли в поліцейського. Росія передала Україні 12 в’язнів, які відбували покарання на території окупованого Криму.

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