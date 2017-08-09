Випуск новин за 17:00: Доля зниклих заробітчан. Ще одна відставка в уряді

У випуску новин за 9 серпня станом на 17:00 – МЗС з'ясувало долю українських заробітчан, які загадково зникли у Фінляндії. Заступниця міністра охорони здоров'я Оксана Сивак подала у відставку.

Також у випуску: Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Хто такий Войцех Балчун і чим він запам'ятався Україні. Володимир Омелян вимагає оновити практично весь склад "Укрзалізниці".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter