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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Доля зниклих заробітчан. Ще одна відставка в уряді

Випуск новин 17:57, сьогодні 78 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 17:00 – МЗС з'ясувало долю українських заробітчан, які загадково зникли у Фінляндії. Заступниця міністра охорони здоров'я Оксана Сивак подала у відставку.

Також у випуску:

Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку.

Хто такий Войцех Балчун і чим він запам'ятався Україні.

Володимир Омелян вимагає оновити практично весь склад "Укрзалізниці".

Теги: Випуск новин Фінляндія Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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