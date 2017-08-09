Випуск новин за 17:00: Доля зниклих заробітчан. Ще одна відставка в уряді
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У випуску новин за 9 серпня станом на 17:00 – МЗС з'ясувало долю українських заробітчан, які загадково зникли у Фінляндії. Заступниця міністра охорони здоров'я Оксана Сивак подала у відставку.
Також у випуску:
Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку.
Хто такий Войцех Балчун і чим він запам'ятався Україні.
Володимир Омелян вимагає оновити практично весь склад "Укрзалізниці".
Джерело: 24 Канал
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