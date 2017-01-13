Випуск новин за 17:00: Допит у справі Пашинського. Інклюзивна освіта в Україні

У випуску новин 13 січня за 17:00 – у справі Пашинського триває одночасний допит усіх свідків.

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До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.

Впродовж року інклюзивну освіту для дітей з особливими потребами запровадять ще у трьох областях України.

Бойовики віддали Україні тіла трьох загиблих морпіхів, які зникли майже тиждень тому.

Через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися.

В Мукачево триває один із найбільших винних фестивалів.

Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.

За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.

Сьогодні другі роковини розстрілу пасажирського автобуса під Волновахою на Донеччині.