Випуск новин за 17:00: Допит у справі Пашинського. Інклюзивна освіта в Україні
Випуск новин 18:02, сьогодні 56 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 17:00 – у справі Пашинського триває одночасний допит усіх свідків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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