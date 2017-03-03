Випуск новин за 17:00: Фінансова допомога гірникам. Розгін блокади

У випуску новин 3 березня на 17:00 – родини загиблих гірників шахти "Степова", а також всі постраждалі отримають фінансову компенсацію. Національна гвардія готується до силового розгону торговельної блокади на Донбасі.

Також у випуску: Міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що імпорту енергетичного вугілля з Росії не буде. Майже 500 курсантів отримали офіцерські погони на плацу Національної академії внутрішніх справ. Під Верховною Радою та Адміністрацією Президента зібрались повії та правозахисники.

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