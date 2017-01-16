Випуск новин за 17:00: Форум у Давосі. Стрілянина під Житомиром
Випуск новин 18:15, сьогодні 88 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 17:00 годину – президент України Петро Порошенко відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, але не братиме участь у сніданку, який щорічно організовує олігарх Віктор Пінчук.
Також у випуску:
Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу про бездіяльність Генпрокуратури, яку подав поранений нардепом В'ячеслав Хімікус.
Винуватцям нічної стрілянини під Житомиром загрожує довічне ув'язнення або щонайменше 10 років за ґратами.
Росія перекинула в анексований Крим новітні зенітно-ракетні установки "Тріумф".
У Вашингтоні відбулася репетиція церемонії інавгурації Дональда Трампа. Присягу він складатиме вже цієї п'ятниці.
Джерело: 24 Канал
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