Випуск новин за 17:00: Форум у Давосі. Стрілянина під Житомиром

У випуску новини 16 січня за 17:00 годину – президент України Петро Порошенко відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, але не братиме участь у сніданку, який щорічно організовує олігарх Віктор Пінчук.

Також у випуску: Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу про бездіяльність Генпрокуратури, яку подав поранений нардепом В'ячеслав Хімікус. Винуватцям нічної стрілянини під Житомиром загрожує довічне ув'язнення або щонайменше 10 років за ґратами. Росія перекинула в анексований Крим новітні зенітно-ракетні установки "Тріумф". У Вашингтоні відбулася репетиція церемонії інавгурації Дональда Трампа. Присягу він складатиме вже цієї п'ятниці.

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