Випуск новин за 17:00: Гімн України зазвучав у Москві. Як святкують Різдво на передовій

У випуску новин 7 січня станом на 17:00 – гімн України зазвучав в одному з торгових центрів Москви. Попри війну і холод українські військові також святкують Різдво.

Також у випуску: Через сильні пориви вітру без світла в семи областях залишився 71 населений пункт. На Одещині в заметах застрягли кілька десятків автомобілів. Українські патрульні до свят заговорили дванадцятьма мовами і навіть мовою жестів.

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