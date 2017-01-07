Випуск новин за 17:00: Гімн України зазвучав у Москві. Як святкують Різдво на передовій
Випуск новин 17:57, сьогодні 14 Читать новость на русском
У випуску новин 7 січня станом на 17:00 – гімн України зазвучав в одному з торгових центрів Москви. Попри війну і холод українські військові також святкують Різдво.
Також у випуску:
Через сильні пориви вітру без світла в семи областях залишився 71 населений пункт.
На Одещині в заметах застрягли кілька десятків автомобілів.
Українські патрульні до свят заговорили дванадцятьма мовами і навіть мовою жестів.
Джерело: 24 Канал
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