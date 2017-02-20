Випуск новин за 17:00: Гройсман хоче діалогу з учасниками блокади
Випуск новин 19:32, сьогодні 146 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 17:00 – Гройсман кличе активістів і учасників торгової блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів.
Також у випуску:
Порошенко закликав Раду внести зміни до закону про заочне засудження.
Вшанування Героїв Небесної стоні.
У Києві неподалік майдану поліція затримала чоловіка із гранатою.
Джерело: 24 Канал
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