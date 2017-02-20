Випуск новин за 17:00: Гройсман хоче діалогу з учасниками блокади

У випуску новин 20 лютого станом на 17:00 – Гройсман кличе активістів і учасників торгової блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів.

Також у випуску: Порошенко закликав Раду внести зміни до закону про заочне засудження. Вшанування Героїв Небесної стоні. У Києві неподалік майдану поліція затримала чоловіка із гранатою.

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