Випуск новин за 17:00: Хто влаштував вибух у Сумах. Пісні війни
У випуску новин 4 січня станом на 17:00 – хто влаштував вибух, через який півсотні людей у Сумах посеред ночі опинилися на вулиці. У Львові відомі музиканти разом з військовими записують пісні на вірші бійців АТО
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