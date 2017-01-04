  • укр
  • рус
20:53
4 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 20:00: Нові подробиці теракту у Стамбулі. Підрив банкомату
Випуск новин
20:49, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 17:00: Хто влаштував вибух у Сумах. Пісні війни

Випуск новин 18:34, сьогодні 42 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 4 січня станом на 17:00 – хто влаштував вибух, через який півсотні людей у Сумах посеред ночі опинилися на вулиці. У Львові відомі музиканти разом з військовими записують пісні на вірші бійців АТО

Також у випуску:

На Різдвяні свята в Україну прийдуть люті морози та хуртовини, у Карпатах – лавини.

Сувеніри, яким мільйони років, можна купити і туристам.

Захід України замело: через потужні снігопади зупинили рух вантажівок на декількох магістралях.

У Міноборони відзвітували за добу в зоні АТО: без загиблих, але з пораненими.

Суд арештував олігарха-втікача Курченка, але заочно.

Встановлено особу нападника на нічний клуб у Стамбулі.

Українське МЗС висловило обурення з приводу висловлювання кандидатки у президенти Франції.

Через сильні снігопади у Польщі без світла тисячі домогосподарств.

Працівники найбільшого авіаперевізника Британії анонсували страйк.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
В "Укрзалізниці" презентували грандіозний "план змін"
 26 липня 2016 , 23:59 25
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку", – ЗМІ
 16 грудня 2016 , 23:30 1
Шульц пояснив ситуацію з безвізом для України
 24 листопада 2016 , 13:41 20
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
 25 грудня 2016 , 22:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук