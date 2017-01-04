Випуск новин за 17:00: Хто влаштував вибух у Сумах. Пісні війни

У випуску новин 4 січня станом на 17:00 – хто влаштував вибух, через який півсотні людей у Сумах посеред ночі опинилися на вулиці. У Львові відомі музиканти разом з військовими записують пісні на вірші бійців АТО

Також у випуску: На Різдвяні свята в Україну прийдуть люті морози та хуртовини, у Карпатах – лавини. Сувеніри, яким мільйони років, можна купити і туристам. Захід України замело: через потужні снігопади зупинили рух вантажівок на декількох магістралях. У Міноборони відзвітували за добу в зоні АТО: без загиблих, але з пораненими. Суд арештував олігарха-втікача Курченка, але заочно. Встановлено особу нападника на нічний клуб у Стамбулі. Українське МЗС висловило обурення з приводу висловлювання кандидатки у президенти Франції. Через сильні снігопади у Польщі без світла тисячі домогосподарств. Працівники найбільшого авіаперевізника Британії анонсували страйк.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter