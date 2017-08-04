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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Іспанія у вогні. Черговий випадок правця серед дітей

Випуск новин 17:42, сьогодні 65 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 серпня станом на 17:00 – лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії: у регіоні Галісія полум'я охопило 1200 гектарів землі. У трирічної дитини на Львівщині виявили правець. Відомо, що страшна інфекція потрапила до організму маляти через пошкоджену слизову оболонку носа.

Також у випуску:

Для вступу на бюджет абітурієнти зможуть довше подавати оригінали документів.

Генпрокурор Юрій Луценко просить звільнити очільника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна.

Михаїл Саакашвілі в Польщі.

Один військовий загинув, п'ятеро були поранені під час навчань на полігоні в Київській області.

Теги: Випуск новин Пожежа Діти Лікування Львів
Джерело: 24 Канал
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