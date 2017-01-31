Випуск новин за 17:00: Коли в Авдіївці з'явиться світло. Що робити під час артилерійського удару
Випуск новин 18:03, сьогодні 176 Читать новость на русском
У випуску новин 31 січня за 17:00 – сьогодні електропостачання в Авдіївці не відновлять. Через активні обстріли ремонтники не можуть дістатись до пошкоджених ліній.
Також у випуску:
Військове телебачення України випустило ролик з порадами, як поводитись під час артилерійських ударів.
Із знеструмленої шахти Засядька витягли усіх шахтарів.
Через атаки бойовиків та надзвичайний стан у Авдіївці зупинено роботу коксохімічного заводу.
Джерело: 24 Канал
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