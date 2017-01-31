Випуск новин за 17:00: Коли в Авдіївці з'явиться світло. Що робити під час артилерійського удару

У випуску новин 31 січня за 17:00 – сьогодні електропостачання в Авдіївці не відновлять. Через активні обстріли ремонтники не можуть дістатись до пошкоджених ліній.

Також у випуску: Військове телебачення України випустило ролик з порадами, як поводитись під час артилерійських ударів. Із знеструмленої шахти Засядька витягли усіх шахтарів. Через атаки бойовиків та надзвичайний стан у Авдіївці зупинено роботу коксохімічного заводу.

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