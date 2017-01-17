Випуск новин за 17:00: Компенсація для депутатів. Нацполіція України шукає нові кадри

У випуску новини 17 січня за 17:00 – Торік нардепи отримали понад 29 мільйонів гривень компенсації за оренду житла. Гроші взяли з держбюджету. Напередодні набір до поліції стартував у 14-ти областях, зокрема на Київщині, Хмельниччині та Чернігівщині.

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