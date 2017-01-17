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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 17:00: Компенсація для депутатів. Нацполіція України шукає нові кадри

Випуск новин 18:36, сьогодні 45 Читать новость на русском
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У випуску новини 17 січня за 17:00 – Торік нардепи отримали понад 29 мільйонів гривень компенсації за оренду житла. Гроші взяли з держбюджету. Напередодні набір до поліції стартував у 14-ти областях, зокрема на Київщині, Хмельниччині та Чернігівщині.

Також у випуску:

Пік захворюваності на грип у столиці прогнозують на кінець січня

ООН підтвердила держзраду Януковича

Як поет Артем Полежака бореться за справедливість у справі про смертельне ДТП свого брата.

У Києві відкрили пункти прийому новорічних ялинок.

На Донбасі поранили одного військового.

Справа щодо боргу Януковича.

Суд розглядає справу екс-беркутівців, підозрюваних у масових розстрілах під час Революції Гідності.

Теги: Випуск новин Верховна Рада Поліція
Джерело: 24 Канал
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