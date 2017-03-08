Випуск новин за 17:00: Марш феміністок. Обстріл волонтерів на Донбасі
Випуск новин 18:27, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новин 8 березня станом на 17:00 – маршем проти насильства і за права пройшлися вулицями столиці феміністки. Подібні марші відбулися і в решті міст України. Бойовики обстріляли екіпаж української волонтерки Юлії Толмачової. Вона, водій та боєць, що супроводжував групу, отримали поранення.
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Джерело: 24 Канал
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