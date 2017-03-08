Випуск новин за 17:00: Марш феміністок. Обстріл волонтерів на Донбасі

У випуску новин 8 березня станом на 17:00 – маршем проти насильства і за права пройшлися вулицями столиці феміністки. Подібні марші відбулися і в решті міст України. Бойовики обстріляли екіпаж української волонтерки Юлії Толмачової. Вона, водій та боєць, що супроводжував групу, отримали поранення.

Також у випуску: Успішні, багаті та самотні: суб’єктивний список найбажаніших холостяків України від журналісток 24 Каналу. У центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля. Лабіринтам понад 500 років. На шахті в Торецьку через викид вугілля гірники опинилися під завалами. В Гаазі завершився третій день у суді ООН за позовом України проти Росії. У Холодному Яру масове цвітіння підсніжників. На захист первоцвітів вийшли студенти-екологи.

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