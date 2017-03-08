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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Випуск новин за 17:00: Марш феміністок. Обстріл волонтерів на Донбасі

Випуск новин 18:27, сьогодні 28 Читать новость на русском

У випуску новин 8 березня станом на 17:00 – маршем проти насильства і за права пройшлися вулицями столиці феміністки. Подібні марші відбулися і в решті міст України. Бойовики обстріляли екіпаж української волонтерки Юлії Толмачової. Вона, водій та боєць, що супроводжував групу, отримали поранення.

Також у випуску:

Успішні, багаті та самотні: суб’єктивний список найбажаніших холостяків України від журналісток 24 Каналу.

У центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля. Лабіринтам понад 500 років.

На шахті в Торецьку через викид вугілля гірники опинилися під завалами.

В Гаазі завершився третій день у суді ООН за позовом України проти Росії.

У Холодному Яру масове цвітіння підсніжників. На захист первоцвітів вийшли студенти-екологи.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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