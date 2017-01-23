Випуск новин за 17:00: Мати отруїла дитину. Лондон у тумані
У випуску новини 23 січня за 17:00 – мати отруїла свою дев'ятимісячну дитину етиловим спиртом. Їй загрожує 15 років за ґратами. Через сильний туман в столичному британському аеропорту "Хітроу" скасували майже сотню рейсів.
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