Випуск новин за 17:00: На кого готували замах російські спецслужби. Трамп критикує журналістів
Випуск новин 18:16, сьогодні 176 Читать новость на русском
У випуску новини 22 січня за 17:00 – російські спецслужби замовили вбивство нардепа Антона Геращенка. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Також у випуску:
Чим Дональдові Трампу вже з перших днів його президентства не вгодили журналісти.
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Джерело: 24 Канал
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