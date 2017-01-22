Випуск новин за 17:00: На кого готували замах російські спецслужби. Трамп критикує журналістів

У випуску новини 22 січня за 17:00 – російські спецслужби замовили вбивство нардепа Антона Геращенка. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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