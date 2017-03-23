Випуск новин за 17:00: Нацгвардія у Балаклії. Обшуки в будинку Мартиненка

У випуску новин за 23 березня станом на 17:00 – у Балаклію, де вночі 23 березня пролунали вибухи на військовому складі, увійшла Нацгвардія. У будинку екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка провели обшуки.

Також у випуску: В центрі Києва розстріляли важливого свідка у справі Януковича. Жителі Балаклії намагалися повернутись до своїх домівок, аби хоча б забрати найнеобхідніші речі.

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