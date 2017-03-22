Випуск новин за 17:00: Обшуки у Київавтодорі. Тур на "Титанік"

У випуску новин за 22 березня станом на 17:00 – Служба безпеки України та Генпрокуратура проводять обшуки в Київавтодорі, оскільки посадовців підозрюють у розкраданні коштів. Легендарний "Титанік", який затонув у 1912 році, перетворять на об'єкт елітних екскурсій.

Також у випуску: Служба безпеки заборонила в’їзд в Україну російській співачці Юлії Самойловій. До Запоріжжя на лікування привезли 25 дітей з Донеччини. Одеські активісти займуться стихійними сміттєзвалищами.

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