Випуск новин за 17:00: Обшуки у Київавтодорі. Тур на "Титанік"
Випуск новин 17:56, сьогодні 15 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 17:00 – Служба безпеки України та Генпрокуратура проводять обшуки в Київавтодорі, оскільки посадовців підозрюють у розкраданні коштів. Легендарний "Титанік", який затонув у 1912 році, перетворять на об'єкт елітних екскурсій.
Також у випуску:
Служба безпеки заборонила в’їзд в Україну російській співачці Юлії Самойловій.
До Запоріжжя на лікування привезли 25 дітей з Донеччини.
Одеські активісти займуться стихійними сміттєзвалищами.
Джерело: 24 Канал
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