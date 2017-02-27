Випуск новин за 17:00: Подорожчання в'їзду до Єгипту. Безвіз для Грузії

У випуску новин 27 лютого за 17:00 – з 1 липня візи в Єгипет подорожчають до 60 доларів. Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для Грузії

Також у випуску: Росія зробить платною трасу, яка веде до України. Опалення в Києві можуть відключити вже в середині березня. Двоє українських військових загинули на сході України за минулу добу.

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