Випуск новин за 17:00: Полозова відпустили. Утримання Сущенка
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У випуску новини 25 січня за 17:00 – В окупованому Росією Криму відпустили раніше затриманого російського адвоката Миколу Полозова.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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