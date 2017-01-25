18:42
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 17:00: Полозова відпустили. Утримання Сущенка
Випуск новин
17:50, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Полозова відпустили. Утримання Сущенка

Випуск новин 17:50, сьогодні 53 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 17:00 – В окупованому Росією Криму відпустили раніше затриманого російського адвоката Миколу Полозова.

Також у випуску:

Найдорожчий будинок Америки продають у Лос-Анджелесі.

Нечисті мільярди. Журналісти антикорупційного порталу громадських розслідувань з'ясували, хто заробляє на закупівлях Укрзалізниці.

Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенко до 30 квітня.

У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна цього року посіла 131 місце зі 176 країн світу.

Інформація про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану під арештом, повідомляють Українські новини.

Теги: Новини Росії Євромайдан Роман Сущенко Випуск новин гроші Корупція Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну
сьогодні, 17:45 Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну
2550
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
сьогодні, 16:31 Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
Євгенія Мазур 2503
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 15:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 1317
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1 3857
Нацрада поставила крапку у скандалі довкола "1+1"
 29 грудня 2016 , 15:11 16
"Автомайдан" та ветерани АТО навідались до маєтку нардепа Хомутинніка
 18 вересня 2016 , 21:06 10
Кандидат у президенти Франції зробила скандальну заяву щодо анексії Криму
3 січня , 17:16
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук