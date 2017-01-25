Випуск новин за 17:00: Полозова відпустили. Утримання Сущенка

У випуску новини 25 січня за 17:00 – В окупованому Росією Криму відпустили раніше затриманого російського адвоката Миколу Полозова.

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