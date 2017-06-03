Випуск новин за 17:00: Помилки СБУ. Силовий розгін в Афганістані
Випуск новин 17:58, сьогодні 95 Читать новость на русском
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У випуску новин 3 червня станом на 17:00 – Адам Осмаєв, Павло Шеремет, Денис Вороненков: ці гучні вбивства та замахи українські правоохоронці приписують російським спецслужбам. П'ятеро людей стали жертвами силового розгону демонстрантів в Афганістані.
Також у випуску:
Добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще.
Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових. Ще 5 отримали поранення.
У Краматорську, що на Донеччині презентували фільм "Рубіж реальності", який нагадує про події дворічної давнини.
Джерело: 24 Канал
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