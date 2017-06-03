Випуск новин за 17:00: Помилки СБУ. Силовий розгін в Афганістані

У випуску новин 3 червня станом на 17:00 – Адам Осмаєв, Павло Шеремет, Денис Вороненков: ці гучні вбивства та замахи українські правоохоронці приписують російським спецслужбам. П'ятеро людей стали жертвами силового розгону демонстрантів в Афганістані.

Також у випуску: Добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще. Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових. Ще 5 отримали поранення. У Краматорську, що на Донеччині презентували фільм "Рубіж реальності", який нагадує про події дворічної давнини.

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