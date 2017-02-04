Випуск новин за 17:00: Порошенко поговорить з Трампом. Нацвідбір на Євробачення-2017
Випуск новин 17:54, сьогодні 196 Читать новость на русском
У випуску новин 4 лютого за 17:00 – сьогодні Президент України матиме телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом.
Також у випуску:
Сьогодні стартує Нацвідбір на Євробачення-2017.
В Авдіївці бойовики обстріляли українських електриків, які намагалися полагодити комунікацію.
Одеса та Черкаси попрощалися із загиблими воїнами АТО.
Вночі поблизу Маріуполя терористи гатили з "Градів".
Джерело: 24 Канал
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