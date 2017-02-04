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АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА

Випуск новин за 17:00: Порошенко поговорить з Трампом. Нацвідбір на Євробачення-2017

Випуск новин 17:54, сьогодні 196 Читать новость на русском

У випуску новин 4 лютого за 17:00 – сьогодні Президент України матиме телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Також у випуску:

Сьогодні стартує Нацвідбір на Євробачення-2017.

В Авдіївці бойовики обстріляли українських електриків, які намагалися полагодити комунікацію.

Одеса та Черкаси попрощалися із загиблими воїнами АТО.

Вночі поблизу Маріуполя терористи гатили з "Градів".

Теги: Дональд Трамп Євробачення-2017 Війна на Донбасі Випуск новин Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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