Випуск новин за 17:00: Пояснення Савченко щодо опублікованих списків полонених

У випуску новин 10 січня за 17:00 – нардеп Надія Савченко пояснила, навіщо вона опублікували списки полонених, а також – яку це принесе користь для України.

Також у випуску: Нардеп Надія Савченко таки опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі. Потрійна ДТП в Харкові: на околиці міста зіштовхнулись вантажІвка і два легковики, є загиблі. Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха переводять із СІЗО в Грозному до Челябінської колонії. У Харкові на хабарі попалися чиновник міськради та виконавчої служби.

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