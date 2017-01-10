Випуск новин за 17:00: Пояснення Савченко щодо опублікованих списків полонених
Випуск новин 18:05, сьогодні 128 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 17:00 – нардеп Надія Савченко пояснила, навіщо вона опублікували списки полонених, а також – яку це принесе користь для України.
Також у випуску:
Нардеп Надія Савченко таки опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.
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Джерело: 24 Канал
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