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Випуск новин за 17:00: Пояснення Савченко щодо опублікованих списків полонених

Випуск новин 18:05, сьогодні 128 Читать новость на русском
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У випуску новин 10 січня за 17:00 – нардеп Надія Савченко пояснила, навіщо вона опублікували списки полонених, а також – яку це принесе користь для України.

Також у випуску:

Нардеп Надія Савченко таки опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.

Потрійна ДТП в Харкові: на околиці міста зіштовхнулись вантажІвка і два легковики, є загиблі.

Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха переводять із СІЗО в Грозному до Челябінської колонії.

У Харкові на хабарі попалися чиновник міськради та виконавчої служби.

Теги: Надія Савченко Обмін полоненими Випуск новин Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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