Випуск новин за 17:00: Пожежа у Коломиї. Мандри Насірова
Випуск новин 17:49, сьогодні 84 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 17:00 – на Івано-Франківщині горіло військове наметове містечко. НАЗК просить перевірити закордонні мандри голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.
Також у випуску:
Зниклого нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренко знайшли.
Прикордонник на Луганщині підірвався на невідомому пристрої.
Стартує інформаційна кампанія "Крим – це Україна. 1096 днів спротиву".
Українським заповідникам загрожує закон, який повинен був їх захищати.
Зниклі картини відомого українського художника Івана Марчука знайшли в Києві.
Джерело: 24 Канал
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