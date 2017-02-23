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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 17:00: Пожежа у Коломиї. Мандри Насірова

Випуск новин 17:49, сьогодні 84 Читать новость на русском

У випуску новин 23 лютого за 17:00 – на Івано-Франківщині горіло військове наметове містечко. НАЗК просить перевірити закордонні мандри голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Також у випуску:

Зниклого нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренко знайшли.

Прикордонник на Луганщині підірвався на невідомому пристрої.

Стартує інформаційна кампанія "Крим – це Україна. 1096 днів спротиву".

Українським заповідникам загрожує закон, який повинен був їх захищати.

Зниклі картини відомого українського художника Івана Марчука знайшли в Києві.

Теги: Викрадення Гончаренка Випуск новин Пожежа Івано-Франківськ Роман Насіров Анексія Криму НАЗК
Джерело: 24 Канал
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