Випуск новин за 17:00: Позов на Президента. Тисячолітній "Меч вікінга"

У випуску новин за 31 травня станом на 17:00 – Вищий адміністративний суд розглядає позов київського студента проти блокування російських ресурсів. Унікальний "Меч вікінга" після викрадення нарешті дістався реставраційної лабораторії.

Також у випуску: Торік Україна адаптувала менше 30 законів до європейських норм та стандартів замість 130. У Берліні через різку зміну погоди та безперервні грози затоплені кілька станцій метро. У зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення.

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