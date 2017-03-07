Випуск новин за 17:00: Протести в Гаазі. Доктрина інформаційної безпеки
Випуск новин 17:48, сьогодні 43 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня на 17:00 – під Гаазьким судом протестують родичі загиблих у катастрофі МН-17. На третьому році війни в Україні президент підписав доктрину про інформаційну безпеку.
Також у випуску:
Романа Насірова утримують в СІЗО на загальних умовах.
У нацполіції повідомили, що у "групах смерті" зареєстровані 35 тисяч українських дітей.
Глава внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет заявив про відставку.
Джерело: 24 Канал
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