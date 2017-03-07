Випуск новин за 17:00: Протести в Гаазі. Доктрина інформаційної безпеки

У випуску новин 7 березня на 17:00 – під Гаазьким судом протестують родичі загиблих у катастрофі МН-17. На третьому році війни в Україні президент підписав доктрину про інформаційну безпеку.

Також у випуску: Романа Насірова утримують в СІЗО на загальних умовах. У нацполіції повідомили, що у "групах смерті" зареєстровані 35 тисяч українських дітей. Глава внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет заявив про відставку.

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