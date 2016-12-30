Випуск новин за 17:00: Рік Ради. Затримання вбивці

У випуску новин 30 грудня станом на 17:00 – найяскравіші моменти в житті депутатів цього року.

Також у випуску: На Одещині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві, двох підпалах та спробі теракту. Українці з Іспанії спільно із львівськими волонтерами вирушили на схід, аби встигнути розвести допомогу, на яку чекають наші бійці. Ціни на електроенергію й далі зростатимуть.

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