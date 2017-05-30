Випуск новин за 17:00: Росія "привласнила" українську історію. Моторошне ДТП в Запоріжжі

У випуску новин за 30 травня станом на 17:00 – Володимир Путін на зустрічі з Еммануелем Макроном назвав доньку Ярослава Мудрого російською королевою. Вранці 30 травня пасажирський автобус, який їхав із Мелітополя, зіткнувся із мікроавтобусом: травмовано понад 20 людей.

Також у випуску: Українське МЗС пояснило, в яких випадках українцям можуть відмовити у в"їзді до ЄС. НАБУ та САП вручили обвинувальні акти 8 підозрюваним у так званій "газовій справі". Європейський суд з прав людини оштрафував Росію за порушення на виборах у Держдуму 2011 року.

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