Випуск новин за 17:00: Росія "привласнила" українську історію. Моторошне ДТП в Запоріжжі
Випуск новин 17:53, сьогодні 184 Читать новость на русском
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У випуску новин за 30 травня станом на 17:00 – Володимир Путін на зустрічі з Еммануелем Макроном назвав доньку Ярослава Мудрого російською королевою. Вранці 30 травня пасажирський автобус, який їхав із Мелітополя, зіткнувся із мікроавтобусом: травмовано понад 20 людей.
Також у випуску:
Українське МЗС пояснило, в яких випадках українцям можуть відмовити у в"їзді до ЄС.
НАБУ та САП вручили обвинувальні акти 8 підозрюваним у так званій "газовій справі".
Європейський суд з прав людини оштрафував Росію за порушення на виборах у Держдуму 2011 року.
Джерело: 24 Канал
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