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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 17:00: Росія "привласнила" українську історію. Моторошне ДТП в Запоріжжі

Випуск новин 17:53, сьогодні 184 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 травня станом на 17:00 – Володимир Путін на зустрічі з Еммануелем Макроном назвав доньку Ярослава Мудрого російською королевою. Вранці 30 травня пасажирський автобус, який їхав із Мелітополя, зіткнувся із мікроавтобусом: травмовано понад 20 людей.

Також у випуску:

Українське МЗС пояснило, в яких випадках українцям можуть відмовити у в"їзді до ЄС.

НАБУ та САП вручили обвинувальні акти 8 підозрюваним у так званій "газовій справі".

Європейський суд з прав людини оштрафував Росію за порушення на виборах у Держдуму 2011 року.

Теги: Випуск новин Новини Росії Володимир Путін Безвізовий режим Історія Міністерство закордонних справ НАБУ САП Європейський суд штрафи Аварії та ДТП Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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