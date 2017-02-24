Випуск новин за 17:00: Савченко поїхала в "ДНР". В Житомирі розірвалась граната

У випуску новин 24 лютого за 17:00 – Надія Савченко і керівник центру звільнення полонених Володимир Рубан приїхали в так звану "ДНР". На Житомирському полігоні розірвалась граната: загинув військовий.

Також у випуску: З під-варти звільнили Фірташа. У мерії Вінниці в сесійній залі активісти побилися з тітушками. Черговий теракт в Сирії: 40 загиблих.

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