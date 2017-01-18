Випуск новин за 17:00: Савченко звинуватили у держзраді. Урядові рішення щодо Донбасу
Випуск новин 18:06, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 17:00 – на засіданні Комітету з нацбезпеки депутатку Надію Савченко звинуватили у державній зраді.
Також у випуску:
Фракція "Самопоміч" вимагає, аби Кабмін переглянув свої останні рішення щодо Донбасу.
Італія потерпає від землетрусів. Наразі їх зафіксували три.
Доба в зоні АТО.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі.
Віце-президент США Джозеф Байден на економічному форумі в Давосі заявив, що Росія очолила глобальний рух проти ліберального порядку.
Джерело: 24 Канал
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