Випуск новин за 17:00: Савченко звинуватили у держзраді. Урядові рішення щодо Донбасу

У випуску новини 18 січня станом на 17:00 – на засіданні Комітету з нацбезпеки депутатку Надію Савченко звинуватили у державній зраді.

Також у випуску: Фракція "Самопоміч" вимагає, аби Кабмін переглянув свої останні рішення щодо Донбасу. Італія потерпає від землетрусів. Наразі їх зафіксували три. Доба в зоні АТО. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі. Віце-президент США Джозеф Байден на економічному форумі в Давосі заявив, що Росія очолила глобальний рух проти ліберального порядку.

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