Випуск новин за 17:00: Сергій Пашинський стріляв в людину. Забіг тверезості
Випуск новин 18:07, сьогодні 150 Читать новость на русском
У випуску новин 1 січня станом на 17:00 – нардеп Сергій Пашинський стріляв в чоловіка, який напав на нього.
Також у випуску:
Теракт у Стамбулі — в одному з нічних клубів загинуло 39 людей.
Прогнози астрологів на 2017 рік.
Смолоскипна хода в Києві в честь дня народження Степана Бандери.
Джерело: 24 Канал
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