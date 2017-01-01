Випуск новин за 17:00: Сергій Пашинський стріляв в людину. Забіг тверезості

У випуску новин 1 січня станом на 17:00 – нардеп Сергій Пашинський стріляв в чоловіка, який напав на нього.

Також у випуску: Теракт у Стамбулі — в одному з нічних клубів загинуло 39 людей. Прогнози астрологів на 2017 рік. Смолоскипна хода в Києві в честь дня народження Степана Бандери.

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