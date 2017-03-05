Випуск новин за 17:00: Що буде з Насіровим. Антипутінський банер в Москві

У випуску новин 5 березня на 17:00 – сьогодні підозрюваному у корупційних схемах голові ДФС Роману Насірову вже не оберуть запобіжний захід. В центрі Москви активісти вивісили антипутінський банер.

Також у випуску: На Рівненщині за підозрою в корупції затримали головного лісничого області та 8 директорів лісгоспів. Доба в зоні АТО. На Донбасі мирні жителі тепер частіше гинуть та отримують поранення. Нігерійські пірати звільнили з полону українського моряка.

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