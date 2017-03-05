Випуск новин за 17:00: Що буде з Насіровим. Антипутінський банер в Москві
Випуск новин 17:59, сьогодні 129 Читать новость на русском
У випуску новин 5 березня на 17:00 – сьогодні підозрюваному у корупційних схемах голові ДФС Роману Насірову вже не оберуть запобіжний захід. В центрі Москви активісти вивісили антипутінський банер.
Також у випуску:
На Рівненщині за підозрою в корупції затримали головного лісничого області та 8 директорів лісгоспів.
Доба в зоні АТО.
На Донбасі мирні жителі тепер частіше гинуть та отримують поранення.
Нігерійські пірати звільнили з полону українського моряка.
Джерело: 24 Канал
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