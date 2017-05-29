Випуск новин за 17:00: Ситуація з врожаєм. Програма "Доступні ліки"
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У випуску новин 29 травня станом на 17:00 – Травневі холоди знищили майже третину врожаю - підрахували в Міністерстві аграрної політики. Державна програма "Доступні ліки" з 1 липня поповниться новими препаратами.
Також у випуску:
Голосіївському районі столиці прорвало трубу з гарячою водою.
Кіпрська офшорна компанія Коломойського звернулася до Окружного адміністративного суду Києва із позовом проти Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку".
Маленьким українцям так само, як і дорослим, обов'язково потрібен біометричний закордонний паспорт, для виїзду без віз.
Еммануель Макрон та Владімір Путін обговорюють ситуацію в Україні та "нормандський формат".
Джерело: 24 Канал
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