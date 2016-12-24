Випуск новин за 17:00: Смертельне ДТП на Запоріжжі. НАБУ звинуватили Охендовського
Випуск новин 18:06, сьогодні 57 Читать новость на русском
У випуску новин 24 грудня станом на 17:00 – У ДТП на Запоріжжі загинули 5 осіб, серед них були діти. У НАБУ розповіли, що Охендовський мав відношення до "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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