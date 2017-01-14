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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 17:00: Смертельні наслідки негоди в Україні. Ситуація на фронті

Випуск новин 17:52, сьогодні 69 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 14 січня за 17:00 – через негоду минулої доби на українських дорогах загинуло троє людей. А на Закарпатті десятки населених пунктів залишилися без світла.

Також у випуску:

Міноборони відзвітувало про добу на фронті: один військовий отримав поранення.

Тіла трьох загиблих морських піхотинців, яких бойовики віддали Україні напередодні, доставили до Дніпра.

Барак Обама продовжив санкції проти Росії ще на рік.

Суддю Господарського суду Любомира Головатюка, якого затримали два дні тому, звинувачують у шахрайстві і взяли під варту.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
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