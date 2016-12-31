Випуск новин за 17:00: Спортивні підсумки року. Святкування Нового року у світі

У випуску новин 31 грудня станом на 17:00 – вражаючі перемоги і болючі поразки — найважливіші для нашої країни спортивні події.

Також у випуску: Понад 100 українців не можуть виїхати з ОАЕ. Дітиз Київщини приготували для бійців різдвяні пряники. Російські хакери мають доступ до важливих об'єктів США.

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