Випуск новин за 17:00: Спортивні підсумки року. Святкування Нового року у світі
Випуск новин 17:58, сьогодні 139 Читать новость на русском
У випуску новин 31 грудня станом на 17:00 – вражаючі перемоги і болючі поразки — найважливіші для нашої країни спортивні події.
Також у випуску:
Понад 100 українців не можуть виїхати з ОАЕ.
Дітиз Київщини приготували для бійців різдвяні пряники.
Російські хакери мають доступ до важливих об'єктів США.
Джерело: 24 Канал
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