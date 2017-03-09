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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 17:00: Статки нового очільника ДФС. Мовні квоти

Випуск новин 17:58, сьогодні 122 Читать новость на русском

У випуску новин 9 березня станом на 17:00 – поки відсторонений керівник Державної фіскальної служби сидить у СІЗО, новий очільник ДФС володіє елітними автомобілями. Президент України Петро Порошенко запропонував поширити закон про мовні квоти в радіоефірі й на телебачення.

Також у випуску:

Апеляцію захисту Романа Насірова суд розгляне 13 березня.

Зухвале вбивство у Києві: під вікнами житлового будинку зловмисник розстріляв автівку одеського бізнесмена.

Генпрокуратура назвала імена терористів, які два роки тому організували обстріл українського блокпоста неподалік Волновахи.

Теги: Випуск новин Петро Порошенко Роман Насіров Війна на Донбасі Державна фіскальна служба Київ Кримінал
Джерело: 24 Канал
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