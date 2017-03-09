Випуск новин за 17:00: Статки нового очільника ДФС. Мовні квоти

У випуску новин 9 березня станом на 17:00 – поки відсторонений керівник Державної фіскальної служби сидить у СІЗО, новий очільник ДФС володіє елітними автомобілями. Президент України Петро Порошенко запропонував поширити закон про мовні квоти в радіоефірі й на телебачення.

Також у випуску: Апеляцію захисту Романа Насірова суд розгляне 13 березня. Зухвале вбивство у Києві: під вікнами житлового будинку зловмисник розстріляв автівку одеського бізнесмена. Генпрокуратура назвала імена терористів, які два роки тому організували обстріл українського блокпоста неподалік Волновахи.

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