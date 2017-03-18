Випуск новин за 17:00: Стрілянина в Парижі. НАТО в Естонії
Випуск новин 18:47, сьогодні 10
У випуску новин 18 березня станом на 17:00 – стрілянина у паризькому аеропорту Орлі.
Також у випуску:
Міський голова Львова заявив, що прокуратура до 21 березня оголосить йому підозру.
Масштабну контрабанду виявили на Львівщині, в пункті пропуску "Шегині".
В Естонію прибули групи швидкого реагування НАТО.
Джерело: 24 Канал
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