Випуск новин за 17:00: Стрілянина в Парижі. НАТО в Естонії

У випуску новин 18 березня станом на 17:00 – стрілянина у паризькому аеропорту Орлі.

Також у випуску: Міський голова Львова заявив, що прокуратура до 21 березня оголосить йому підозру. Масштабну контрабанду виявили на Львівщині, в пункті пропуску "Шегині". В Естонію прибули групи швидкого реагування НАТО.

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