Випуск новин за 19:00: Теракти у Багдаді. ДТП під Києвом
19:58, сьогодні 196 Читать новость на русском
У випуску новин 8 січня за 19:00 годину – одразу два вибухи у Багдаді забрали життя 20 людей.
Також у випуску:
Ярмарок доброти влаштували у Сумах. Організували його, аби врятувати онкохвору 15-річну Сашу Кошову.
І через негоду масштабне ДТП трапилося поблизу Києва.
Собаки вдруге загризли людину на Різдво.
Майстри і початківці з'їхалися до Львова на традиційний фестиваль звіздарів.
Терорист в'їхав у натовп людей сьогодні вранці у туристичному центрі Єрусалиму.
Джерело: 24 Канал
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