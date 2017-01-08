Випуск новин за 19:00: Теракти у Багдаді. ДТП під Києвом

У випуску новин 8 січня за 19:00 годину – одразу два вибухи у Багдаді забрали життя 20 людей.

Також у випуску: Ярмарок доброти влаштували у Сумах. Організували його, аби врятувати онкохвору 15-річну Сашу Кошову. І через негоду масштабне ДТП трапилося поблизу Києва. Собаки вдруге загризли людину на Різдво. Майстри і початківці з'їхалися до Львова на традиційний фестиваль звіздарів. Терорист в'їхав у натовп людей сьогодні вранці у туристичному центрі Єрусалиму.

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