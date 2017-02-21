Випуск новин за 17:00: В окупованому Криму затримали татар. Міжнародний день рідної мови

У випуску новин 21 лютого станом на 17:00 – Кримсько-татарського активіста Марлена Мустафаєва засудили до 11 діб. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови.

Також у випуску: Суд у Відні дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді. Помер поранений в Авдіївці надзвичайник Дмитро Тритейкін. Щорічний "Собачий карнавал" вже стартував у Ріо-де-Жанейро.

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