Випуск новин за 17:00: В Україні відкрили пункти обігріву через негоду
Випуск новин 17:58, сьогодні 65 Читать новость на русском
У випуску новин 6 січня станом на 17:00 – через люті морози в Україні відкрили понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. Зокрема, 30 розташовані в Києві.
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Джерело: 24 Канал
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