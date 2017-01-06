Випуск новин за 17:00: В Україні відкрили пункти обігріву через негоду

У випуску новин 6 січня станом на 17:00 – через люті морози в Україні відкрили понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. Зокрема, 30 розташовані в Києві.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах. Православні та греко-католики відзначають Святвечір. Діти з різних куточків України привітали воїнів АТО з Новим роком та Різдвом Христовим.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter