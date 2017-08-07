Випуск новин за 17:00: Вибух снаряду у Балаклії. Безготівкова оплата за паркування у Києві

У випуску новин за 7 серпня станом на 17:00 – у Балаклії, що на Харківщині, під час розмінування вибухнув снаряд – саперу відірвало стопу. У Києві з 10 серпня оплачувати стоянку можна буде в паркоматі, через мобільний додаток або ж SMS-повідомленням.

Також у випуску: У Львові для людей із вадами слуху правлять богослужіння мовою жестів. З’явились нові подробиці смертельної аварії на Львівщині. Бойовики на Донбасі масово привласнюють покинуте житло і нерухомість. Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів, зарахованих на бюджет.

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