Випуск новин за 17:00: Вибухи в Афганістані. Авдіївка без води

У випуску новин 4 червня станом на 17:00 – 25 загиблих та 35 поранених внаслідок серії вибухів у столиці Афганістану – Кабулі. 5 червня Авдіївка може залишитися без води, оскільки резервуар для потреб мешканців фактично вичерпаний, а наповнити його немає можливості.

Також у випуску: У Львові триває Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів "Леополіс Гран Прі". Тернопільські кондитери приготували стометровий торт-вишиванку. У Турині під час матчу "Ювентус – Реал" постраждало півтори тисячі осіб. Теракт у Лондоні.

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