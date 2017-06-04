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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Вибухи в Афганістані. Авдіївка без води

Випуск новин 17:51, сьогодні 35 Читать новость на русском

У випуску новин 4 червня станом на 17:00 – 25 загиблих та 35 поранених внаслідок серії вибухів у столиці Афганістану – Кабулі. 5 червня Авдіївка може залишитися без води, оскільки резервуар для потреб мешканців фактично вичерпаний, а наповнити його немає можливості.

Також у випуску:

У Львові триває Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів "Леополіс Гран Прі".

Тернопільські кондитери приготували стометровий торт-вишиванку.

У Турині під час матчу "Ювентус – Реал" постраждало півтори тисячі осіб.

Теракт у Лондоні.

Теги: АТО Війна на Донбасі Жертви Авдіївка Випуск новин Великобританія Теракт у Лондоні Афганістан Вибух Львів Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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