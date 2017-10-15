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Випуск новин за 17:00: Відновлення ікон як "акція вандалізму". Дані українських прикордонників

Випуск новин 18:01, сьогодні 155 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 жовтня станом на 17:00 – автор графіті назвав відновлення своїх ікон Революції у столиці "акцією вандалізму". До рук російських силовиків потрапили персональні дані українських прикордонників.

Також у випуску:

Депутата парламенту Грузії Кобу Накопію не впустили до України.

Кількість загиблих внаслідок теракту у Сомалі зросла до 189 осіб.

В Києві відбувається кубок України з даун хілу, екстремальної дисципліни для велогонщиків.

Теги: Сомалі Випуск новин Грузія
Джерело: 24 Канал
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