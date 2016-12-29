Випуск новин за 17:00: Волонтери приготували новорічні страви для фронту

У випуску новин 29 грудня станом на 17:00, – Олів'є та оселедець під шубою. Запорізькі волонтери готують традиційні Новорічні страви для своїх земляків на фронті.

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