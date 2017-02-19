Випуск новин за 17:00: Врятували від смерті. Переворот у Чорногорії
Випуск новин 18:57, сьогодні 359 Читать новость на русском
У випуску новин 19 лютого станом на 17:00 – двох школярок із Києва від смерті врятували поліцейські.
Також у випуску:
Чим годуватимуть дітей у садочках вирішуватимуть не чиновники, а батьки.
Британія та США мають докази причетності Росії до спроби держперевороту в Чорногорії.
Торгова блокада з окупованими територіями Донбасу триває майже місяць.
Джерело: 24 Канал
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